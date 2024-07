Búcsúzott a hatalmasat küzdő ‘Nadalcaraz’ páros

Az amerikai Austin Krajicek és Rajeev Ram 6-2, 6-4-es győzelemmel vetett véget a spanyol sztárpáros, Carlos Alcaraz és Rafael Nadal párizsi olimpiai szereplésének.

A negyedik helyen kiemelt Krajicek és Ram hatékony ütésekkel irányította a labdameneteket, míg Alcaraz és Nadal főleg a mérkőzés korai szakaszban szokatlan hibákat vétettek.



Krajicek és Ram az elődöntőben a csehekkel, Tomas Machac-kal és Adam Pavlasekkel találkozik majd.

Nadal a második fordulóban a régi rivális Novak Djokovic ellen búcsúzott egyesben.

