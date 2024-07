Coco Gauff szerint a teniszben is szükség van VAR-ra

Coco Gauff a világranglista második női teniszező búcsúzott egyesben a párizsi olimpiától.

Annak a pontnak pedig nagy jelentősége lett végül, hiszen az amerikai végül el is veszítette a találkozót.

Coco Gauff a Donna Vekic elleni olimpiai búcsúját követően elmondta a véleményét a székbíróval folytatott vitájáról: „A teniszben is lennie kellene VAR-rendszernek… Nem fogok itt ülni és azt mondani, hogy egy pont befolyásolta a mai eredményt.”

„Általában utána bocsánatot kérnek, de elég frusztráló, amikor a bocsánatkérés nem segít rajtad, mert már vége a meccsnek.”

„Nem mondhatom, hogy győztem volna, ha megnyertem volna azt a pontot. De így brékhátrányba kerülni… Talán annak a pontnak az újrajátszása nagy különbséget jelenthetett volna.”

„De nem fogok itt ülni és azt mondani, hogy egy pont befolyásolta a mai eredményt, mert már azelőtt vesztésre álltam, mielőtt az a pont megtörtént volna” – zárta gondolatait az amerikai.

‘It isn’t fair!’

Coco Gauff was very vocal about a call in her match against Donna Vekic earlier today 🎾#Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/FQMxysBDs3

— Eurosport (@eurosport) July 30, 2024