Owen szerint ez a három United-játékos „szó szerint semmit nem csinál”

Michael Owen élesen kritizálta a Manchester United középhátvédjeit a Tottenham elleni vereség után, mondván, hogy „szó szerint semmit sem csinálnak”, hogy valamelyest hozzájáruljanak a csapat játékához.

James Maddison első félidei gólja meghozta a Spurs számára a létfontosságú győzelmet vasárnap, miközben tovább mélyítette a szenvedő United válságát. Ezt pedig a korábbi kiváló United-játékos, Michael Owen se hagyta szó nélkül.

Az angol válogatott Maddison volt az egyetlen játékos, aki reagált, miután Lucas Bergvall lövését Andre Onana, a Manchester United kapusa csak kiütötte. Maddison pedig közelről a hálóba lőtte a labdát.

Owen csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy sem Harry Maguire, sem Matthijs de Ligt, sem Noussair Mazraoui nem volt ott, hogy kezelje a helyzetet. A korábbi kiváló támadó szerint ez jól példázza a védők mérkőzés alatti passzivitását.

„Ami a legjobban frusztrál a Manchester United csapatában, az az, hogy ezek a középhátvédek a mérkőzés során semmit sem csinálnak” – mondta Owen a Premier League Productions műsorában.

„Alig szednek fel játékosokat, és amikor egyetlen dolgot kérsz tőlük – hogy akadályozzák meg a lövést –, még abban is alszanak” – folytatta.

„Az első félidőben rengeteg olyan jelenetet láttunk, ahol senkit sem kellett volna felvenniük, de ott álltak hárman, szó szerint semmit sem csinálva. Nem lépnek ki, nem mennek oda senkihez, csak állnak. Elméletileg ez a legkönnyebb poszt a pályán, mert semmire sem kérik őket. A menedzser telepakolja a csapatot védőkkel, és egyikük sem fogja az ellenfelet” – tette hozzá a korábbi United-játékos.

🚨🚨🎙️| Michael Owen: “Where do we start? Wow. What an awful team, they’re terrible. They don’t look like a team at all. Manager has come in and done nothing honestly.” pic.twitter.com/lLZuW2JFLi

