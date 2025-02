A Tottenham győzelme után tovább süllyedt a United

A Tottenham együttese hazai pályán fogadta a Manchester United csapatát a Premier League 25. fordulójában.

A két csapat legutolsó találkozója még 2024. decemberében volt a ligakupa negyeddöntőjében, ahol egy gólzáporos mérkőzésen tudott nyerni a Tottenham 4-3-ra.

Az idei Premier League szezonban mindkét együttes csak keresi régi önmagát. A mérkőzés esélyesének előzetesen a hazai pálya előnye miatt az Ange Postecoglou vezette észak-londoni együttes volt.

Ehhez mérten a mérkőzés 13. percében meg is szerezték a vezetést a hazaiak James Maddison révén. A középpályás jókor volt jó helyen, és így kapuba tudta vágni a labdát. (1-0)

Az első félidő statisztikai mutató alapján is a Tottenham volt az erősebb csapat. Postecoglou csapata egygólos előny tudatában mehetett el a szünetre.

A második játékrészben próbált erősíteni Ruben Amorim vendég együttese. Ennek jeleként az 55. percben Alejandro Garnacho révén egyenlíthettek volna ki, azonban Guglielmo Vicario bravúrosan hárítani tudott.

A 72. percben hatalmas lehetőség maradt ki a United részéről, amikor is Joshua Zirkee pazarolt el egy hatalmas lehetőséget a gólszerzésre, miután jól érkezett egy beadásra és erőből fejelt a tizenegyméterről a kapura, de a játékszer elment a kapu bal oldala mellett.

Hiába próbálkozott az egyenlítéssel a Manchester United, a találkozó során végül nem született több találat, így Maddison gólja fontos három pontot ért a Tottenham szempontjából.

Ezzel a győzelemmel a Tottenham megelőzte a Manchester United és a bajnokság 12. helyére lépett előre. Ruben Amorim együttes ezzel szemben még egy hellyel hátrébb csúszva már csak a 15. pozíciót foglalják el.

Man United fall to 15th place in the Premier League table after their 1-0 loss to Tottenham 😳 pic.twitter.com/aB5XUgEZ8T

— ESPN FC (@ESPNFC) February 16, 2025