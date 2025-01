Őszinte kéréssel fordult Van Dijkhoz a Tottenham bekísérő fiúja

Érdekes „ajánlatot” kapott a Liverpool védője.

Mint arról a Sport365 beszámolt, a sérülésektől megtizedelt Tottenham Lucas Bergvall hajrágóljával 1-0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot nélkülöző Liverpoolt az angol Ligakupa elődöntőjének odavágóján.

A találkozó Rodrigo Bentancur horrorsérülésével indult, majd a Mersey-partiak hosszantartó veretlenségi sorozatának megszakadásával ért véget. A mérkőzés tehát mély nyomot hagyhatott a liverpooli játékosokban, egyikőjük azonban szívmelengető pillanatokat élhetett át a kezdősípszót megelőzően.

A Tottenham bekísérő fiúi ugyanis rendkívül izgatottá váltak, amikor a játékoskijáróban megpillantották Virgil Van Dijkot. Egyikőjük nem fogta vissza magát és őszinte kéréssel fordult a holland bekk felé.

– kiáltotta a lelkes fiatal, majd a Liverpool hátvédje lepacsizott az egész brigáddal.

🗣️ „Van Dijk come to Tottenham we haven’t got any good defenders at the moment!”

Spurs mascots being very honest to the Liverpool players! 🤣 pic.twitter.com/Y6tTsy8gLn

— Sky Sports Football (@SkyFootball) January 8, 2025