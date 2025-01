Szoboszlai állapotáról és lehetséges játékáról is nyilatkozott Arne Slot

A Liverpool szerdán a Tottenham ellen lép pályára az Angol Ligakupa elődöntőjének első mérkőzésén, ám könnyen lehet, hogy a magyar középpályás nélkül.

Szoboszlai Dominik továbbra is betegséggel küzd, ezért valószínűleg nem lesz ott a Liverpool kezdőcsapatában a Tottenham Hotspur elleni Ligakupa-elődöntő első, szerdai felvonásán.

„Hétfőn még nem edzett. Ha kedden részt venne a tréningen, akkor is kétséges, hogy kezdőként vállalhatná-e a játékot” – mondta Arne Slot vezetőedző a magyar válogatott csapatkapitányáról.

A betegség miatt Szoboszlai kihagyta a Premier League-ben és a Bajnokok Ligája alapszakaszában is éllovas Vörösök hétvégi találkozóját, melyen 2-2-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddel. A londoniak elleni Ligakupa-elődöntő visszavágóját február 6-án rendezik.

