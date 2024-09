Osimhen kalandos úton köthet ki Londonban

Fabrizio Romano szerint a Chelsea még nem tett le arról, hogy megszerezze a nigériai támadót.

Egy elképesztő átigazolási saga után Victor Osimhen a Napoli csapatánál maradt – de nem teljesen. A 25 esztendős csatár kölcsönben a Galatasarayhoz csatlakozott.

Persze mindez csak akkor válik érdekessé, ha a londoniak tárgyalásokat kezdeményeznek a játékos leigazolásáról a téli átigazolási időszakban.

Osimhen természetesen most a török csapatra fókuszál. Mindazonáltal Romano értesülései szerint a Kékek továbbra is érdeklődnek, és nem tettek le arról, hogy a jövőben soraikban tudják a gólerős játékost.

🔴🟡 Victor Osimhen, new Galatasaray number 4️⃣5️⃣ as requested by the player! pic.twitter.com/LX1qnHc8FB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2024