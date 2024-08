Őrült versenyfutásba kezdhet az Arsenal és a Liverpool

A hírek szerint ugyanazt a játékost nézte ki magának a két klub, az átigazolási időszak vége pedig vészesen közeleg.

A Liverpool még nem igazolt ezen a nyáron, bár közel áll ahhoz, hogy megállapodjon a Valencia kapusával, Giorgi Mamardashvilivel.

Az Arsenal eközben szerződtette a védelembe Riccardo Calafiorit a Bolognától, miután meggyőző teljesítményt nyújtott az olasz válogatottban a 2024-es Európa-bajnokságon.

Úgy tűnik, hogy az Ágyúsok közel állnak egy újabb játékos megszerzéséhez. A hírek szerint a Real Sociedad elnöke Londonba repült, hogy tárgyaljon a korábbi Newcastle és Borussia Dortmund középpályás, Mikel Merino távozásáról.

Alfredo Pedulla újságíró szerint most az Arsenal és a Liverpool ugyanazt a játékost célozta meg.

A nigériai válogatott játékos mesterhármast szerzett, amivel az Atalanta 3-0-ra legyőzte a Bayer Leverkusent. Ezzel ő vált az első játékossá, aki három gólt lőtt európai kupadöntőben 1969 óta.

Lookman got a hat-trick against one of the greatest sides in football history while Mbappe couldn’t win with Neymar alongside him… pic.twitter.com/HfFnUh7Vgi https://t.co/TJUXiN5BG3

— Owen (@cafcowen) August 20, 2024