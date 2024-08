Aggódnak a Liverpool-szurkolók

Veszélyben érzik szeretett játékosuk helyét a csapatban. Vajon jogosan?

A Liverpool közel áll ahhoz, hogy megállapodjon a Valenciával Giorgi Mamardashvili átigazolásával kapcsolatban. A hírek szerint a Vörösök körülbelül 40 millió eurót fizetnek a grúz válogatott kapusért, aki a 2024/25-ös szezont még kölcsönben jelenlegi klubjánál tölti majd.

Mamardashvili érkezése aggodalmat váltott ki a szurkolók körében. A drukkerek attól tartanak, hogy szeretett hálóőrüket, Alissont jövőre eladhatja a klub. James Pearce újságíró azonban eloszlatta a kételyeket.

I can’t lie, I don’t know much about Mamardashvili, & and I’ve been stung a time or 2 by highlight reels!.

Is he a genuine upgrade on Kelleher?

Good enough to eventually take the mantle from Alisson?

Anyway….. here’s a highlight reel 🙄 pic.twitter.com/3dhFhGHZVM

— ShanklyRed (@ShanklyRed) August 21, 2024