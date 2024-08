Őrületes bónuszok – érdekes részletek derültek ki Endrick szerződésével kapcsolatban

Igen sokba kerül egy gól, egy gólpassz, de még egy kiharcolt büntető is.

Még csak 16 esztendős volt Endric, a jelenkor egyik legnagyobb tehetségének tartott brazil futballista, amikor a Real Madrid 40 millió eurót fizetett érte a Palmeirasnak. A már 18 éves támadónak 2030-ig szóló szerződése van a Királyi Gárdával, melyben egyébként a hétvégén már megszerezte első bajnoki találatát. A Mundo Deportivo pedig most érdekes részleteket tárt közszemlére Endrick szerződésével kapcsolatban, amelynek van olyan kitétele is például, hogy egy kiharcolt büntető esetén is 35 ezer eurót fizet a madridi együttes a Palmeirasnak.

Íme az őrületes bónuszok részletesen: