Vinícius elárulta, mit gondol Mbappéról

Kylian Mbappé szerződtetésekor mindenki azt hihette, hogy a Real Madrid megállíthatatlan lesz. A brazil szélső szerint viszont ennek eléréséhez még rengeteg munka vár rájuk.

„Mbappé érkezésével elkönyvelték, hogy fékezhetetlen lesz a csapat. Egyelőre nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy az edzéseken is a lehető legjobban teljesítsünk és minél hamarabb megértsük egymást” – mondta Vinícius a CNN-nek.

Imádom a stílusát, ahogy játszik. Az igazság az, hogy izgatottsággal tölt el, ha belegondolok, miket érhetünk el együtt idén – tette hozzá.

A francia sztárigazolás bár gólt szerzett az Atalanta elleni UEFA-szuperkupa fináléban, a bajnokságban két mérkőzésen csak helyzetekig jutott. Az olasz El-győztes ellen 2-0-ra megnyert döntőben Vini Júnior gólpasszt adott, majd Mbappé találatánál közösen mutatták be a támadó hírhedt gólörömét. Ezzel is jelezve, hogy már most komoly barátság van kialakulóban közöttük.

„Úgy érkezett, hogy rengeteg gólt szerzett és számos trófeát nyert korábbi csapataival és a válogatottal. Abban a csapatban folytathatja, amiről mindenki álmodik: a Real Madridban” – folytatta a brazil.

„Ha az Isten is úgy akarja, képes lesz arra, hogy ott folytassa nálunk, ahol a PSG-ben és a franciáknál abbahagyta. Remélem még attól is jobb lesz, amilyen volt” – mondta végezetül Vini JR.

A Real Madrid a következő, hétközi fordulóban idegenben lép pályára. Csütörtök este a Las Palmas otthonában van jelenése Ancelotti fiainak.