Óriásklub célkeresztjébe került a megtáltosodó Antony

A Manchester United kölcsönben szereplő szélsőjét, Antonyt meglepő európai topklubbal hozták összefüggésbe.

A Manchester United még 2022 nyarán egy 95 milliós üzlet keretében szerződtette a brazil támadót. A 24 éves játékos nehezen találta meg a helyét az Old Traffordon.

Anthony annak érdekében, hogy visszanyerje régi formáját, a januári átigazolási időszakban kölcsönben a Real Betishez igazolt. Ez pedig egyelőre nyerő húzásnak bizonyul.

Spanyolországba költözése óta valósággal brillírozik, eddig három mérkőzésen két gólt szerzett Manuel Pellegrini csapatában.

A szélső hosszú távú jövője továbbra is kérdéses, a héten azonban felmerült, hogy egy Bajnokok Ligájában szereplő topklub érdeklődik iránta.

🚨 Bayern Munich are reportedly interested in signing Antony this summer and have opened talks with Manchester United over a cut-price deal.

(Source: Fichajes)

Out of 10, how much do you believe this summer? pic.twitter.com/o2x4gsfFjr

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 15, 2025