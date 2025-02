Amorim csak két United-játékossal van jóban csapaton belül

Öltözőbeli jelentések szerint Ruben Amorim nincs olyan közeli kapcsolatban a Manchester United játékosaival, mint elődje, Erik ten Hag.

A MEN szerint Ruben Amorim, aki három hónapja tölti be a vezetőedzői posztot, szakmai távolságot tart a Manchester United játékosaival. A források szerint nem alakított ki olyan szoros kapcsolatokat a csapattal, mint elődje, Erik ten Hag.

A United játékosai nagyra értékelték Ruud van Nistelrooy csapattagokhoz való viszonyulását, amikor ő irányította a Vörös Ördögöket a novemberi, két hétig tartó megbízott szerepe alatt.

A játékosok észrevették, hogy Amorim leginkább honfitársaival, Bruno Fernandesszel és Diogo Dalot-tal áll a legközelebbi kapcsolatban. Viszont mivel nyáron újabb átalakulásra készülnek a keretben, a portugál edző nem alakít ki szoros kötődéseket a csapat többi tagjával.

