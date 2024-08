Óriási balhé a negyeddöntő lefújása után az olimpián

Pénteken Franciaország 1-0-ra legyőzte Argentínát, így bejutott az olimpia labdarúgó elődöntőjébe. A meccs azonban nem ért véget balhé nélkül.

A két ország labdarúgói között feszültség ismét fellángolt a meccs után. Hiszen a lefújást követően ölre mentek a felek.

A történet előzménye a 2022-es világbajnoki döntőre vezethető vissza. Utolsó előtti epizódja pedig Enzo Fernandez elhíresült éneklése volt. Az argentin válogatott játékosa az idei Copa América győzelem után a csapatbuszon dalolt a francia játékosokat gúnyoló és meglehetősen rasszista nótát, amelyet kitett a közösségi médiába is.

A rendőröknek kellett egyébként bemenniük a lelátóra, hogy megakadályozzák a szurkolók közötti rendbontást, persze ezt nem könnyítették meg a francia játékosok, akik direkt odamentek „hergelni” a vendégszurkolókat”.

Ő biztosan nem játszhat majd az Egyiptom elleni elődöntőben.

France Olympic Team celebrating in front of Argentina players’ family members thinking they won the World Cup

Honestly I’d love to know what would have happened if Argentina, the so-called villains of the world had done that. Imagine the outrage.. pic.twitter.com/wwt7aGkoQ5

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) August 2, 2024