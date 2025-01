Odegaard után szabadon: újabb norvég csodatinit csábítana Londonba az Arsenal

Fiatal kora ellenére már jelentős rutinnal rendelkezik mind klubcsapatában, mind a korosztályos válogatottakban.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenal egyre erősebb érdeklődést mutat Sverre Nypan iránt. A 18 esztendős norvég középpályás az egyik legígéretesebb fiatal tehetségként van számon tartva Európában. Fiatal kora ellenére már több mint 50 alkalommal lépett pályára a Rosenborg felnőtt csapatában és a norvég szakírók az Ágyúsok csapatkapitányához, Martin Odegaardhoz hasonlítják.

🚨 Arsenal are among the clubs interested in signing Sverre Nypan and are confident they can win the race for the Norwegian teenager.

(Source: @GraemeBailey) pic.twitter.com/qmnAHsyWo6

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 17, 2025