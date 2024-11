Norrist lenyűgözte Verstappen teljesítménye: Nincsenek gyenge pontjai

Max Verstappen a Las Vegas-i Nagydíjon aratott ötödik helyével szerezte meg zsinórban negyedik világbajnoki címét, maga mögé utasítva Norrist. A brit versenyző úgy véli, Verstappen szezonja „viszonylag könnyű” volt.

A Miami Nagydíj óta Verstappen már nem rendelkezett a Forma–1 mezőnyének leggyorsabb autójával.

A szezon nagy részében ezt Norris mondhatta el magáról, de a McLaren versenyzője gyakran nem tudott maximálisan élni a lehetőségeivel, míg Verstappen minimalizálta a veszteségeket.

Verstappen hónapokig nem nyert versenyt, ennek ellenére világbajnoki előnyét sosem fenyegette komolyan senki.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

„Óriási gratuláció neki. Megérdemelte. Az egész évben gyakorlatilag nem hibázott. Ez az egyik erőssége. Nincsenek gyenge pontjai. Nincsenek hátrányai. Amikor övé volt a leggyorsabb autó, uralta a versenyeket. Amikor nem ő rendelkezett a leggyorsabb autóval, akkor is közvetlenül mögöttünk volt, és majdnem megnyerte a versenyeket. Egyszerűen nincs rossz oldala. Nem volt rossz versenye egész évben. Max úgy vezetett, ahogy mindig is: tökéletesen. Nem tudok belekötni” – mondta Norris a GPblognak és más újságíróknak Las Vegasban.

Ez volt az első alkalom, hogy Norris a világbajnoki címért küzdött, míg Verstappen sorozatban negyedik címét szerezte.

„Részben ez tapasztalat kérdése. Úgy gondolom, hogy Verstappen szezonja így is viszonylag könnyű volt. Ha az év elején jobb autónk lett volna, sokkal többet küzdhettünk volna vele. Sokkal nagyobb nyomás alá helyeztük volna, mint amekkorát valaha is érzett” – tette hozzá Norris.

„Amint nyomás alá helyeztük, hibázott. A csapat is hibázott, de a szezon során ezek száma elenyésző ahhoz képest, amit elért. Ez teszi őt olyan jóvá. Nem volt rossz időmérője, nem volt rossz versenye. A legrosszabb futama talán Budapest volt, ott is ötödik lett. Mindig mindent kihoz az autóból. Ez mindig lenyűgöző látvány. Mindig van mit tanulni” – zárta gondolatait a McLaren versenyzője.

Nothing but respect between Max Verstappen and Lando Norris 🤝#lasvegasgp pic.twitter.com/UUJI4zpFqP

— Motorsport.com (@Motorsport) November 24, 2024