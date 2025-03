Norris vetett véget Verstappen legelképesztőbb sorozatának

Lando Norris futamgyőzelme az Ausztrál Nagydíjon természetesen azt jelenti, hogy ő vezeti az idei világbajnokságot.

Egy olyan Max Verstappen által tartott rekordnak lett vége, amelyet talán soha senki nem fog megdönteni.

A dominant streak! 🤯

Max Verstappen’s record-breaking lead of the drivers’ championship dates back to May 2022, but has now come to an end ⏪#F1 #AusGP pic.twitter.com/rOjCKD6voK

— Formula 1 (@F1) March 17, 2025