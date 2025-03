F1-es futamot rendezhet Thaiföld? Domenicali elmondta véleményét

A kelet-ázsiai ország mellett Afrika több nemzete is bejelentkezett egy-egy versenyhétvégére. Izgalmas évek jönnek.

Stefano Domenicali, a Forma-1 elnök-vezérigazgatója szerint Thaiföld „lenyűgöző tervekkel” rukkolt elő egy versenyhétvége megrendezésére. Az 59 éves sportvezető kedden találkozott Bangkokban Paetongtarn Sinavatra thaiföldi miniszterelnökkel, az egyeztetés után pedig azt mondta, hamarosan újabb tárgyalásokra kerül sor.

„Nagy örömömre szolgált, hogy találkozhattam a miniszterelnökkel és csapatával, akik bemutatták lenyűgöző terveiket egy bangkoki futam rendezésére” – nyilatkozta Domenicali.

„Alig várom, hogy az elkövetkező hetekben és hónapokban folytathassuk megbeszéléseinket.”

A világbajnoki sorozat irányítói azt tervezik, hogy sok nagy múltú helyszín egymást felváltva rendez majd futamokat egy-egy idényben, ez pedig lehetőséget teremt arra, hogy új állomások kerüljenek be a jelenleg 24 fordulós versenynaptárba.

A Dél-afrikai Köztársaság Kyalamival szeretne visszatérni, ott utoljára 1993-ban rendeztek F1-es viadalt. Egy másik afrikai ország, Ruanda szintén komoly munkát végez azért, hogy története során először rendezhessen Forma-1-es versenyhétvégét. Mellettük Törökország – ahol 2021-ben volt legutóbb futam – sajtóértesülések szerint szintén érdeklődik a visszatérés iránt.

Our CEO Stefano Domenicali met with the Prime Minister of Thailand earlier today 🇹🇭

„I was delighted to meet with Paetongtarn Shinawatra, the Prime Minster of Thailand, and her team today to discuss their impressive plans to host a race in Bangkok. I am looking forward to… pic.twitter.com/43ps1vjbQ0

— Formula 1 (@F1) March 18, 2025