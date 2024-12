Norris szerint Verstappen könnyű szezonon van túl

Lando Norris úgy véli, hogy Max Verstappen idén egy „könnyű” szezonon keresztül jutott el negyedik világbajnoki címéig.

Verstappen Las Vegasban biztosította be a világbajnoki címet, miután a szezon közepén Norris rövid időre veszélyt jelentett rá, amikor a Red Bull visszaesett a az élmezőnyben.

A holland versenyző már a szezon elején komoly előnyre tett szert, köszönhetően a Red Bull erős évkezdésének.

Verstappen azonban egy tízfutamos győzelem nélküli időszakot élt át Ausztriától Brazíliáig, miközben rivális csapatok váltogatták egymást a dobogó legfelső fokán.

Verstappen azt állítja, hogy a Red Bull a szezon legalább 70 százalékában nem rendelkezett a leggyorsabb autóval, de Norris szerint a 27 éves pilótának nem kellett nehézségekkel szembenéznie az idény során.

„Ez részben a tapasztalaton múlik” – mondta Norris, amikor a RacingNews365 megkérdezte, mit tanulhat Verstappentől. „Úgy gondolom, hogy viszonylag könnyű szezonja volt. Ha nekünk jobb autónk lett volna az év elején, sokkal jobban harcolhattunk volna vele. Sokkal nagyobb nyomás alá került volna, mint valaha.”

Norris szerint a McLaren által idén gyakorolt nyomás hatással volt Verstappen formájára.

„Nyomás alá helyeztük őt, és amint megtettük, hibázott” – mondta. „A csapat is hibázott.”

Azonban Norris elismerte, hogy a hibák túl aprók voltak ahhoz, hogy komoly hatással legyenek a bajnoki versenyre.

„De a szezon során ez nagyon kevés ahhoz képest, amit ő tett” – tette hozzá a brit.

„Ez teszi őt olyan jónak. Nem volt rossz időmérője, nem volt rossz versenye. A legrosszabb versenye valószínűleg Budapest volt. Még így is ötödik lett. [Megjegyzés: Verstappen három alkalommal a hatodik helyen végzett – Monzában, Mexikóban, Abu Dhabiban]. Minden alkalommal kihozza a maximumot az autóból. Mindig lenyűgöző látni. Mindig van mit tanulni” – mondta a McLaren versenyzője.

„I retract the comment where I said it was all luck and no talent!” 😅@LandoNorris picks up his award for P2, and reflects on his breakthrough 2024 season#F1 pic.twitter.com/B2HKySyA4a

— Formula 1 (@F1) December 13, 2024