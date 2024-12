Norris célja egyértelmű: a McLaren sikere után jöhet az egyéni cím

Lando Norris 2025-re egyértelműen az egyéni világbajnoki címet tűzte ki magának célul, miután a McLaren közel három évtized után újra megnyerte a konstruktőri bajnokságot.

Norris győzelme az abu-dzabi szezonfinálén 26 év után biztosította a címet, amelyet tökéletes zárásnak nevezett egy kemény szezon végén. A Ferrari pilótái, Carlos Sainz és Charles Leclerc szorosan követték a brit versenyzőt a futam során.

Norris végül második helyen zárt a négyszeres világbajnok Max Verstappen mögött a bajnokságban.

Annak ellenére, hogy év közben voltak hibái, Norris úgy érzi, sokat tanult a tapasztalatokból és a versenytársaktól, különösen Verstappentől.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

A fiatal brit pilóta elmondta, hogy a következő évben a McLaren célja az, hogy mind a konstruktőri, mind az egyéni címet megszerezze.

A McLaren sikerét a csapat közös történelmi eredményének nevezte, különösen, hogy ilyen nehéz idényt zártak le ezzel a diadallal. Köszönetet mondott a teljes McLaren-csapatnak, akik a szezon során kitartó munkával érték el ezt az eredményt.

Norris bejelentette, hogy Zak Brownnal, a McLaren Racing vezérigazgatójával méltó módon fogják megünnepelni ezt a történelmi pillanatot. Kiemelte, hogy a 26 éve várt konstruktőri cím megszerzése különleges esemény a csapat számára, amit örömmel oszt meg a teljes csapattal.

MCLAREN WIN THEIR FIRST CONSTRUCTORS’ CHAMPIONSHIP THIS CENTURY! 🏆🧡

Fitting that it’s a Lando Norris victory that seals it 👏 pic.twitter.com/WjKOONFA18

— Autosport (@autosport) December 8, 2024