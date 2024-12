Norris és Piastri szétrombolhatják a McLarent

Lando Norris és Oscar Piastri hamar ellenségekké válhatnak a McLarennél a következő szezonban.

Ez Marc Priestley, az F1-es szerelőből lett szakértő véleménye, aki 2000 és 2009 között dolgozott a McLarennél. Priestley szerint a csapat nem lesz képes egyenlőséget biztosítani Norris és Piastri között.

Priestley tapasztalatból beszél, hiszen a wokingi csapattal dolgozott a hírhedt 2007-es szezonban, amikor a McLaren nem tudta kezelni a riválisokként küzdő újonc Lewis Hamilton és a kétszeres bajnok Fernando Alonso közti intenzív versengést.

Ezt a dinamikát a McLaren Racing vezérigazgatója, Zak Brown, valamint a csapatfőnök Andrea Stella hangsúlyozta és védte az előző szezonban, amikor a két pilóta együtt erős párost alkotott.

Brown a McLaren azon hosszú hagyományára hivatkozott, hogy nem helyez előtérbe egy pilótát a másikkal szemben, összehasonlítva a jelenlegi helyzetet Ayrton Senna és Alain Prost korszakával, amely híresen rossz véget ért a bajnoki címről szóló ellentétek és az állítólagos egyenlőtlen bánásmód miatt.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

Priestley szerint azonban Piastri és Norris „semmiképpen nem maradnak barátok”, ha mindketten az F1-es világbajnoki címért küzdenek a következő szezonban.

„Lando Norris és Oscar Piastri két kiváló pilóta, akikben még hatalmas potenciál rejlik” – mondta Priestley a Casino Uden Rofusnak.

„Mindkettőjükben óriási kiaknázatlan lehetőség van. Egyikük sem nyert még futamot a szezon előtt, de a lehetőség hatalmas. Nagyon jó helyzetben vannak.

„Azonban, ha mindketten a bajnokságért küzdenek, és az egyetlen akadály a csapattárs, akkor semmi esély nincs rá, hogy barátok maradjanak. Soha nem láttam ilyet, és nem hiszem, hogy ez most megtörténhet.

„Hét-nyolc éves koruk óta ezek a pilóták arról álmodnak, hogy F1-es bajnokok lesznek, és az egyetlen versenytársuk a saját garázsukban van. Ő lesz az ellenséged. Ez a sport valósága.

„Ott voltam a McLarennél, ahol egy ilyen ritka helyzet alakult ki, és a dolgok eldurvultak a pályán. Láttuk ezt Nico Rosberg és Lewis Hamilton, Fernando Alonso és Hamilton, valamint Ayrton Senna és Alain Prost esetében is” – mondta Priestley.

Priestley nemcsak azt tartja valószínűnek, hogy a McLaren nehézségekbe ütközik a versenyzői közti harmónia fenntartásában. Az ex-szerelő arra is figyelmeztetett, hogy a feszült légkör „teljesen tönkreteheti” a csapatot.

Saját tapasztalatait felidézve a Hamilton és Alonso közti megosztottságot említette. Alonso akkor a hírhedt „Spygate” botrány korai fejleményeit használta fel a McLaren ellen, ami aláhúzta, mennyire mérgezővé vált a légkör.

„Soha nem láttam csapatot, amely sikeresen kezelt volna egy ilyen rivalizálást, és ez kettészakíthatja a csapatot, ahogy történt Alonsóval és Hamiltonnal, amikor ott dolgoztam. Teljesen tönkreteheti a csapatot. Ez megtörténhet 2025-ben. Lehet, hogy a McLaren számára egy ilyen helyzetet lehetetlen lesz szépen és udvariasan kezelni” – mondta Priestley.

So happy for this great team of people! It’s been so long, many weren’t even born last time it happened!

The work behind the scenes that no one sees, over years now, is why @mclaren are champions today, not just because of a great second half of this season. Total respect. 👊🧡 pic.twitter.com/G7jC86yIKC

— Marc Priestley (@f1elvis) December 9, 2024