Egy újabb Hamilton-Rosberg felállás is kialakulhat a McLarennél

Oscar Piastri Lewis Hamilton és Nico Rosberg példáját hozta fel annak illusztrálására, hogy a csapattársak közötti kapcsolatok megváltozhatnak, miután érdekes szezont zárt Lando Norrisszal.

A feszültség időnként egyértelmű volt Piastri és McLarenes csapattársa között a 2024-es szezon során, amelynek végén a wokingi csapat 1998 óta először szerezte meg a konstruktőri bajnoki címet.

Norris egyértelmű fölényben volt fiatal ausztrál csapattársához képest az időmérők és a versenyek összevetésében is: a brit pilóta 21-3-ra, illetve 16-8-ra nyerte a párharcokat.

Piastri a szezon nagy részében Norris mögött teljesített, aki Max Verstappen ellen harcolt a bajnoki címért.

Norris, aki hatodik szezonját teljesítette a Forma-1-ben, egyértelműen vezette a brit csapatot, míg Piastri eredményei az év vége felé ingadozóvá váltak.

Norris a jelenlegi mezőny egyik legerősebb pilótája, ami komoly, de hasznos kihívást jelent Piastri számára.

„Határozottan kemény csapattárs, akivel szemben versenyezni kell” – mondta Piastri a The Gentleman’s Journal-nak. „De szerintem ez jó dolog. Mindig a legjobbakhoz akarod mérni magad.”

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

A magyarországi futam egy igazi fordulópont volt. A 23 éves ausztrál első F1-es győzelmét ugyanis elhomályosította Norris kezdeti vonakodása, hogy visszaadja a megérdemelt vezető pozíciót csapattársának.

Ez vezetett a „papaya szabályok” médianyilvános magyarázatához. Ez azonban Monzában gyorsan kudarcot vallott, amikor az ausztrál szenzációs előzése Norris potenciális győzelmébe és értékes pontjaiba került.

Piastri, aki a második szezonját teljesítette a Forma-1-ben, előrelépést mutatott, és várhatóan még erősebb lesz 2025-ben.

Ez valószínűleg további konfliktusokat okozhat közte és Norris között, amit Piastri a Hamilton-Rosberg párharchoz hasonlított a Mercedes domináns éveiből.

„Ha minden hétvégén az első és a második helyért harcolunk, akkor mindig egy kicsit nagyobb a feszültség, azt hiszem” – jegyezte meg Piastri.

„Láttuk a múltban, gondoljunk csak Lewisra [Hamilton] és Nicóra [Rosberg]: amikor az első és a második helyért küzdesz, olyankor a dolgok néha egy kicsit megváltozhatnak. Néhányszor már mi is ilyen helyzetben voltunk. Nehéz igazi barátokat szerezni a mezőnyben, mert a nap végén mindig próbálod legyőzni őket” – mondta az ausztrál.

