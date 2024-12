Norris élvezi a Verstappen és Russell között fennálló vitát

Lando Norris kijelentette, hogy élvezi a négyszeres világbajnok Max Verstappen és a Mercedes versenyzője George Russell közötti nyilvános vitát.

Lando Norris a szezonzáró versenyhétvége előtti médianapon beszélt a sajtó képviselőivel.

Múlt héten Katarban Verstappen azzal vádolta Russellt, hogy a Mercedes-versenyző agresszíven lobbizott az FIA-nál, hogy Verstappent hátrasorolják az időmérős incidens után.

Verstappen szerint ez tiszteletlenség volt, míg Russell Abu-Dzabiban további részleteket osztott meg az esetről.

Norris szerint Russell lépése érthető, hiszen a Mercedesnek több volt a veszítenivalója: „Tudom, mi hangzott el és mi történt, de ez az ő vitájuk. George csak azt tette, amit a csapatának legjobbnak vélt.”

Norris hozzátette: „Mercedes nem harcol bajnoki címért, így minden lehetőséget megragadnak, hogy pole-t vagy győzelmet szerezzenek. Max ezzel szemben más helyzetben van.”



Norris 10 másodperces stop-and-go büntetést kapott Katarban, mert nem lassított egy dupla sárga zászlós szakaszon. Verstappen jelentette az esetet, de Norris szerint nincs harag közöttük: „Minden pilóta ugyanígy tett volna. Max csak betartatta a szabályokat, ami teljesen rendben van.”

Norris a versenyzők lassan hagyománnyá váló évadzáró vacsorájáról viccesen megjegyezte, hogy Verstappen és Russell a lehető legtávolabb ült egymástól.

Verstappen humorosan egy „marhahús” emojival reagált a bejegyzésre, utalva a Russellel fennálló konfliktusára.

Azóta pedig már az is kiderült több helyszínen dolgozó újságírótól, hogy a versenyzők közös vacsorájára George Russell érkezett meg legutoljára. A Mercedes versenyzője számára megőriztek egy helyet Max Verstappen mellett, Russell azonban visszautasította ezt és máshová helyezte a székét.

One of the drivers at last night’s GPDA dinner told me that @GeorgeRussell63 was last to arrive – and they had saved him a seat next to @Max33Verstappen. He declined to take the spot and moved his chair elsewhere….

— Adam Cooper (@adamcooperF1) December 6, 2024