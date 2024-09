NL-előszó: rajt Düsseldorfban az átalakuló németek ellen

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája 2024/2025-ös kiírásában, melyben az A divízió 3. csoportjának első fordulójában rögtön komoly erőpróba vár rá Düsseldorfban, az átalakuló német csapat ellen.

Marco Rossi szövetségi kapitány a keret kijelölésekor elmondta, hogy az NL fontos sorozat, mert meghatározza, milyen kalapból sorsolják a nemzeti együttest a jövő évi világbajnoki selejtezőkre. Nagy előnynek nevezte, hogy a magyarok a legmagasabb divízióban szerepelnek, mert a C-ből lehetetlen lenne kedvező vb-selejtezős sorsolásban reménykedni.

A 60. születésnapját jövő hétfőn ünneplő olasz szakember öt újoncot hívott be a keretbe, közülük mind az öten a magyar bajnokságban szerepelnek, igaz, szerdán a paksi Vas Gábor megsérült az edzésen, és csütörtökön elhagyta Telkit, helyére pedig a szakmai stáb nem hívott be másik futballistát.

A magyarokhoz hasonlóan vannak változások a németeknél is: Toni Kroos, Manuel Neuer, Ilkay Gündogan és Thomas Müller már nem tagja a Nationalelfnek, Julian Nagelsmann szövetségi kapitány így némiképp át kell, hogy alakítsa az együttesét, amely így is bombaerős ellenfélnek ígérkezik. A szakvezető a 91-szeres válogatott Joshua Kimmichet, a Bayern München játékosát nevezte ki csapatkapitánynak, és azt is elmondta, hogy Neuer távozása után a 37 éves Marc-André ter Stegen védi majd a kaput.

A két csapat az NL előző kiírásában is azonos csoportban szerepelt, akkor Budapesten 1-1-es döntetlen született, idegenben pedig Szalai Ádám emlékezetes, sarkazós góljával 1-0-ra Magyarország nyert. A nyári Európa-bajnokságon szintén találkozott egymással a két együttes, s a később a negyeddöntőben búcsúzni kényszerülő németek Stuttgartban 2-0-ra nyertek az A csoportban.

A tavalyi Németország-Magyarország mérkőzés összefoglalója,

amely a linkre kattintva látható:

Szombaton az NL-csoport másik találkozóját Eindhovenben vívják, a hollandok ott látják vendégül Bosznia-Hercegovinát.

A négyes első és második helyezettje a jövő márciusi, oda-visszavágós negyeddöntőbe jut, a harmadik ugyancsak tavasszal osztályozóra kényszerül a B divízió egyik csoportmásodikjával, míg a negyedik kiesik a másodosztályba.

A világbajnoki álmok miatt is nagyon fontos a jó NL-szereplés

Amint arra Marco Rossi is utalt, a Nemzetek Ligájával – ha közvetetten is, de – megkezdődik a 2026-os vb-selejtező európai része. Az NL-ből közvetlenül nem lehet kijutni a sportág csúcseseményére, csupán négy pótselejtezős helyet osztanak ki. Ezt az a négy legmagasabban rangsorolt NL-csoportgyőztes szerzi meg, amely a jövő évi hagyományos selejtezősorozatban nem végez a csoportja közvetlen kijutást jelentő első és pótselejtezőt érő második helyén sem. Tekintve hogy a magyarok az élvonalban szerepelnek, csoportelsőség esetén garantált lenne a pótselejtezős hely, ehhez azonban nemcsak a bosnyákokat, hanem a papírforma szerint esélyesebbnek tartott németeket és hollandokat is maguk mögé kellene utasítaniuk.

A Németország-Magyarország találkozó szombaton 20.45-kor kezdődik a francia Clément Turpin sípjelére.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 1. forduló:

Németország-MAGYARORSZÁG, Düsseldorf 20.45

Hollandia – Bosznia-Hercegovina, Eindhoven 20.45