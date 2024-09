Megsérült és elhagyta az edzőtábort a válogatott védője

Az újonc Vas Gábor megsérült és elhagyta a németek és bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-találkozókra készülő magyar labdarúgó-válogatott telki edzőtáborát.

A magyar szövetség csütörtökön a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Paks hátvédje izomsérülést szenvedett a szerdai edzésen.

Vas Gábor izomsérülést szenvedett a férfi A-válogatott tegnapi edzésén, így a @PaksiFc játékosa elhagyta a telki edzőtábort. Helyére nem hív meg új játékost Marco Rossi szövetségi kapitány. #csakegyutt #magyarok — MLSZ (@MLSZhivatalos) September 5, 2024

„Minimális beszakadás keletkezett a jobb combhajlítómon, így ez most sajnos gyorsan véget ért. Nagyon jó volt a táborban, és remélem, a következőre is kivívom a helyem, ami már jobban sikerül majd. Most otthon elkezdjük a rehabilitációt, aztán ugyanolyan keményen edzem és csinálom tovább a dolgom, mint eddig” – nyilatkozta a bekk a paksifc.hu-nak.

A közlés alapján Vas helyére nem hív meg új játékost Marco Rossi szövetségi kapitány.

A magyarok szombaton 20.45-kor Düsseldorfban a németekkel, három nappal később a Puskás Arénában a bosnyákokkal csapnak össze az NL A divíziójának csoportkörében.