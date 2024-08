Lemarad Williamsről a Barcelona? A játékos videóban jelentette be, hol folytatja

Talán majd jövő nyáron?

Nico Williamset az Európa-bajnokság vége óta „üldözi” az FC Barcelona. Többször úgy tűnt, a 22 esztendős játékost már csak a papírmunka választja el attól, hogy a katalán együtteshez szerződjön. Azonban az új szezon közeledtével egyre kevesebb erre az esély. Pláne, hogy a gránátvörös-kékek az elmúlt napokban Dani Olmo leigazolásán törik magukat gőzerővel. Ráadásul a Barcának egy újabb vásárláshoz már valakit el is kellene adnia, hogy megfeleljen a La Liga 1:1-es pénzügyi szabályozásának.

Ezek után nem meglepő, hogy Nico Williams jelenlegi csapatánál, az Athletic Bilbaonál már „munkába állt”. A klub a közösségi felületére töltött fel egy videót, melyben a szélső arról beszél, hogy letelt a nyaralása, alig várja, hogy kezdődjön az új idény, valamint a végére odatette:

👋🏿 Welcome home, @willliamsssnico‼️

Nico is back to work at Lezama ❤️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/ObvJSmIKiN

— Athletic Club (@Athletic_en) August 6, 2024