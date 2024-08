Szóban végre megegyezett egymással a Barca és az RB Leipzig

Hetek óta zajlanak a tárgyalások a Barcelona és az RB Leipzig között, hogy Dani Olmo Katalóniába igazoljon. A hírek szerint megvan a klubok közötti szóbeli megállapodás.

Nálunk is folyamatos figyelmet kapott Dani Olmo esetleges Barcelonába igazolása. A legutóbbi igazán fontos híradás arról számolt be, hogy a játékos stábja és a katalán klub megállapodott egymással.

Azonban ez még kevés, lévén a két klub között is megállapodásnak kell születnie, ami Fabrizio Romano szerint végre bekövetkezett. Kedden reggel Deco utazott Lipcse városába, ahol a német klub illetékeseivel állítólagosan szóbeli megállapodást sikerült tető alá hoznia.

🚨🔵🔴 EXCL: Dani Olmo to Barça, here we go! Verbal agreement in place after key mission in Leipzig for Barça director Deco.

€55m guaranteed package plus €7m in add-ons, main part difficult to reach.

Olmo agreed on six year deal valid until June 2030 and he wanted Barça move. pic.twitter.com/Y3aZHyf9iF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024