Nick Kyrgios ismét nem hazudtolta meg önmagát, amikor „beszólt” Sinnernek

Nick Kyrgios a teniszrajongók körében meglehetősen nagy felháborodást váltott ki, amikor a közösségi médiában posztolt azzal kapcsolatban, hogy Jannik Sinner randizott Kyrgios exbarátnőjével, Anna Kalinskajával.

A 29 éves ausztrál teniszező korábban együtt élt a 25 éves Kalinskajával, mielőtt a pár 2020-ban szétvált.

A hírek szerint az orosz Kalinskaya most a férfi világelső Jannik Sinnerrel randevúzik. Sinner vasárnap a US Open döntőjében Taylor Fritz ellen játszik majd a Grand Slam-győzelemért.

Kyrgios pedig a finálét vette apropónak, hogy a közösségi médiában „beleálljon” a világelsőbe.

Kyrgios posztjában saját maga és Kalinskaya áll egy NBA-meccsen pózolva. Az ausztrál pedig a következő mondatot biggyesztette alá:

Második szerva”

Valószínűleg ezzel Kalinskaya és Sinner kapcsolatára utalva.

Kyrgios korábban nyíltan bírálta Sinnert, miután a múlt hónapban nyilvánosságra hozták az olasz doppingvétségét.

Sinner tesztje ugyanis kétszer is pozitív volt az anabolikus szteroidok közé tartozó clostebolra márciusban, de a Nemzetközi Tenisz Ügynökség elfogadta a magyarázatát, miszerint nem önszántából vette be a szert, így az olasz a US Openen indulhatott.

Kyrgiosnak sokan nekimentek a mostani bejegyzése miatt a neten. Amire az ausztrál így reagált:

„Sértő volt? Miért is? Nem állt szándékomban bármit is mondani róla. Az emberek azt gondolják, amit akarnak.”

Egyébként nem ez az első eset, hogy a botrányhős megjegyzéseket tesz egy női teniszezőre.

Kyrgios korábban Donna Vekicet „találta meg”, a párja, Stanislas Wawrinka elleni meccs közepén 2015-ben.

A kérdés, hogy Kyrgios mostani bejegyzése kiüti-e a biztosítékot az ESPN-nél. Hiszen a társaságnak dolgozik szakértőként a US Openen és a nézők reakciója biztosan nem lesz pozitív.