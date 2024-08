Kiakadtak a játékosok Sinner doppingügyének kezelése miatt

Jannik Sinner rövid időn belül két alkalommal is pozitív mintát adott egy tiltott szerre, mégsem tiltották el, ezt pedig néhány kollégája meglehetősen nehezményezi.

A világelső vitathatatlanul a legjobb játékosok közé tartozott idén, amit a ranglistán elfoglalt helye is jól bizonyít. Azonban minden kemény munkáját beárnyékolhatja egy botlás.

Sinner nem kapott doppingeltiltást, annak ellenére, hogy pozitív lett a tesztje egy tiltott anyagra, a „clostebolra”, de az ITIA által alkalmazott vizsgálat nem tette boldoggá kollégáit.

Nemrég Simona Halep több mint egy évet töltött távol a teniszpályáktól, mivel küzdött a rá kiszabott négyéves doppingeltiltás ellen, de az olasz esetében a helyzet sokkal másképp alakult.

Egyetlen napot sem töltött távol a versenyzéstől, pedig öt napra ideiglenesen felfüggesztették, ami arra az időre esett, amikor ettől függetlenül is távol lett volna a pályától.

Öt hónapos vizsgálat után az ITIA, valamint Sinner közleményt adott ki, amelyben felmentették a 23 éves játékost minden vétkesség alól, így gond nélkül folytathatta a versenyzést.

Azonban az, hogy az ITIA nem adott ki semmilyen nyilvános közleményt, amikor az olasz pozitív lett a tesztje, valamint az, hogy a folyamatban lévő vizsgálatról semmilyen információ nem érkezett, sokakat feldühített.

Nemcsak ezekkel a dolgokkal volt problémája sok szurkolónak és ATP-játékostársnak, hanem azzal is, hogy a Sinner doppingügyének kezelése szöges ellentétben állt a WTA-játékosok, Simona Halep és Tara Moore doppingügyének kezelésével.

Moore az elsők között szólalt meg.

„Azt hiszem, csak a legjobb játékosok képei számítanak. Gondolom, csak a független bíróság véleményét a topjátékosokról tekintik megalapozottnak és helyesnek. Mégis megkérdőjelezik őket az én esetemben. Egyszerűen semmi értelme.”

Hamarosan Nick Kyrgios is csatlakozott hozzá, mivel ő sem volt elégedett a helyzet kezelésével, és azt állította, hogy a regnáló világelsőnek két évre kellett volna eltiltást kapnia.

„Nevetséges – akár véletlen volt, akár tervezett. Kétszer tesztelnek tiltott (szteroid) szerrel… 2 évre kellene eltűnnöd. A teljesítménye feljavult. Masszázs krém…. Igen, persze.”

Ridiculous – whether it was accidental or planned. You get tested twice with a banned (steroid) substance… you should be gone for 2 years. Your performance was enhanced. Massage cream…. Yeah nice 🙄 https://t.co/13qR0F9nH2 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 20, 2024



Sok rajongó egyik fő érve az volt, hogy ha Sinner-t tisztázták a vétkek alól, akkor miért fosztották meg a 2024-es Indian Wells Openen szerzett pénzdíjától és pontjaitól. Erre az ausztrál is szerette volna megtudni az indoklást.

„Akkor miért vették el a nyereményét és a pontjait az Indian Wells-i versenyről? Akkor ő csinált valamit rosszul, vagy nem? Mert azt mondták, hogy 2 teszten is megbukott.”

Accidental? You truly believe that the physio rubbed physio cream onto a cut that made him fail 2 anabolic steroid tests. Cmon potato — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 20, 2024



De messze nem ő volt az egyetlen játékos, aki elégedetlen volt a helyzettel. A francia teniszező, Lucas Pouille is reagált a hírre, szerinte az ITIA „hülyének nézi” a többi játékost.

„Talán abba kéne hagyni, hogy hülyének nézzenek minket, nem?”

Minden irányból érkeztek reakciók, Vasek Pospisil, aki Novak Djokoviccsal együtt a Profi Teniszezők Szövetségének (PTPA) társalapítója, szintén nem örült a történteknek.

„Most még rosszabb, hogy ‘Filing Failures’-t adnak, és hónapokra visszamenőleg megnézik, hol hibáztál a beadványaid részleteiben. Velem is megtörtént már, ahol a megfelelő címet és időpontot adtam meg…”.

„Soha nem jöttek tesztelni, de később látták, hogy a ‘versenyben’ vs. ‘versenyen kívül’ bejegyzésem nem volt pontos. Visszamentek 2 hónapra, hogy adjanak egy strigulát ezért. Fellebbeztem, de nem buktatták meg. Szóval lehet 2 bejelentési hibád és 1 meg nem jelenésed, és 2 évre eltiltanak.”

Denis Shapovalov is azok közé a játékosok közé tartozik, akiknek nemrég volt része egy vitában, amikor kizárták a 2024-es washingtoni Citi Openen játszott mérkőzéséről. A kanadai szerint különböző szabályok vonatkoznak a különböző játékosokra.

„Különböző játékosokra különböző szabályok vonatkoznak. El sem tudom képzelni, mit érezhet most minden más játékos, akit eltiltottak különböző szerek miatt”.

Different rules for different players — Denis Shapovalov (@denis_shapo) August 20, 2024

Can’t imagine what every other player that got banned for contaminated substances is feeling right now — Denis Shapovalov (@denis_shapo) August 20, 2024



Sokan, de sokan voltak még olyan játékosok, akik nem örültek a helyzet kezelésének, különösen más eltiltások fényében, és Liam Broady is köztük volt, aki szerint ez „nem vet jó fényt” a sportágra.

„Akár doppingolt Sinner, akár nem. Ez így nem helyes. Rengeteg játékos megy keresztül ugyanezen, és hónapokat vagy ÉVEKET kell várniuk arra, hogy kimondják az ártatlanságukat. Nem néz ki jól.”

Darren Cahill az olasz edzője az ESPN-nek nyilatkozva érthető módon védelmébe vette tanítványát:

„Jannik soha nem tenne ilyet szándékosan. Ez egy szerencsétlen helyzet, de kiderült az igazság”