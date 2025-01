Neymar szerint Mbappé féltékeny volt Messire a PSG-ben

Neymar őszintén beszélt Romariónak a barcelonai időszakáról, a klubtól való távozásának okáról, valamint a Messihez és Mbappéhoz fűződő élményeiről a PSG-ben.

„Ma több mint 2000 gólt szereznék, mert a játékosok nagyon gyengék.” – Neymar és Romário beszélgetést folytattak arról, hogy a fiatalabbik brazil milyen nehezen alkalmazkodott és később hogyan hagyta el az FC Barcelonát („az évszázad menekülése”), a Messivel folytatott beszélgetéseiről a Barcelonánál, valamint Kylian Mbappéval való kapcsolatáról a PSG-ben.

„Miután Messi megérkezett a PSG-hez, ő (Mbappé) kicsit féltékeny lett. Később voltak viták és viselkedésbeli változások.”

„Mbappé nem unalmas. Volt némi konfliktusom vele, kisebb vitáink is voltak, de amikor megérkezett, alapvető szerepet játszott számunkra. Aranyfiúnak hívtam. Mindig mondtam neki, hogy egyike lesz a legjobbaknak. Mindig segítettem, beszéltem vele, eljött hozzám, együtt vacsoráztunk” – mesélte Neymar, aki jelenleg az Al Hilal Saudi Pro League játékosa.

👀 Neymar tells Romário: “Mbappé was not annoying! When Messi came, I think he became a little jealous…”. “I had my things with him, we had a little fight. He was a boy that in the beginning was key, I used to call him ‘Golden Boy’, I was spoke to him, played around with him,… pic.twitter.com/sWpdU53omP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2025

Mbappé 2017-ben érkezett a PSG-hez a Monacótól, ugyanabban az évben, amikor Neymar a Barcelona egyik legnagyobb átigazolási összege ellenében csatlakozott a párizsi klubhoz.

„Egy nap elöntött a kétségbeesés, és sírva fakadtam. Akkor Messi kopogott az ajtón…”

Neymar a Romarióval folytatott beszélgetése során fedte fel Mbappé állítólagos féltékenységét a PSG-ben Messi érkezése után: „Voltak jó éveink az együttműködésben, de miután Messi megérkezett, ő (Mbappé) kicsit féltékeny lett. Aztán voltak viták és viselkedésbeli változások.”

„Ha senki sem fut és senki sem segít, lehetetlen bármit is nyerni” – Neymar szerint a PSG ismétlődő kudarcai a Bajnokok Ligájában – a hatalmas átigazolási költségek ellenére – annak tudhatók be, hogy a klub nem tudta kezelni sztárjai egóját.

„Jó, ha vannak egók, de tudni kell, hogy nem egyedül játszol. Kell valaki melléd. Szinte mindenhol nagy egók voltak, de ez így nem működik. Ha senki sem fut és nem segít, lehetetlen bármit is nyerni” – mondta.

🚨 Neymar tells Romário: “What went wrong at PSG? Ego. Ego”. “I think having an ego is good, thinking you’re the best… but, you have realize to don’t play by yourself”. “Nowadays if not everyone helps, it’s impossible to win something”. pic.twitter.com/luQrVngWoP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2025

Neymar, aki 2013 és 2017 között játszott az FC Barcelonában, elmesélte Romariónak, milyen nehézségekkel küzdött kezdetben Spanyolországban: „21-22 évesen érkeztem a Barcelonához, éppen hogy megnyertük a Konföderációs Kupát Spanyolország ellen. Nem éreztem magam elég biztosnak, hogy ott játsszak. Hat hónapig senkit sem tudtam kicselezni, mindent elrontottam.”

„Messi azt mondta, hogy azért van ott, hogy segítsen, és hogy azt a futballt játsszam, amit a Santosnál játszottam, nyomás nélkül.”

Neymar egy beszélgetésnek köszönhetően tudta leküzdeni a nyomást, és végül alkalmazkodni a Barcelona elvárásaihoz:

„Egy nap teljesen elkeseredtem, a félidőben az Athletic Bilbao elleni meccsen nagyon dühös voltam, és sírva fakadtam. Akkor Messi bekopogott az ajtón, megkérdezte, miért sírok. Azt válaszoltam, hogy semmi, mire azt mondta, hogy azért van ott, hogy segítsen, és hogy azt a játékot játsszam, amit a Santosnál, nyomás nélkül. Azt mondta, számíthatok rá. Ezután nagyobb önbizalommal és lelkesedéssel érkeztem, és a dolgok kezdtek jól alakulni” – emlékezett vissza Neymar.

Neymar elmagyarázta, hogy milyen ambíciói vezették el Barcelonából négy, összesen nyolc trófeát hozó szezon után:

„A motivációm nem az volt, hogy egyéni díjakat nyerjek… Őszintén szólva, ez nem vezérelt. Nem azért hagytam el a Barcát, hogy a világ legjobbja legyek. Az utolsó hetemen Barcelonában Messi megkérdezte: ‘Miért mész el? Azért, hogy a legjobb legyél a világon? Én a világ legjobb játékosává teszlek.’ De nem ez volt az oka, hanem más személyes dolgok. Természetesen a PSG anyagilag sokkal jobb volt, és ott voltak brazil barátaim (Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves és Lucas). Kockáztattam, de nem azért, hogy a világ legjobbja legyek” – árulta el Neymar.

🔵🔴 Neymar tells Romário: “I didn’t leave Barça to be the best in the world at PSG”. “Messi told me: why are you leaving? Do you want to be the best player in the world? I can make you the best player in the world”. “I told him no. It’s not that. It’s something personal.… pic.twitter.com/R0kWcdGeZp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2025

Neymar, aki nem titkolta, hogy megszerette volna nyerni az Aranylabdát, elismerte, hogy legjobb időszaka a PSG-nél volt: „A csúcspontom, a legjobb időszakom a PSG-nél volt. Az akkori játékommal biztosan megnyertem volna az Aranylabdát. De ezek a sérülések megtették a hatásukat, fájdalmat okoztak. Nyilvánvaló, hogy minden játékos Aranylabdát akar nyerni. De ez nem életcélom.”

✨🇧🇷 Neymar tells Romário: “I don’t have any regrets in my career”. “All of the mistakes I had in my career, in my life choices were to help me grow, help me mature so I don’t regret anything”. pic.twitter.com/dNLqtMM2af — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2025

A 32 éves Neymar, aki több MLS-csapat érdeklődésének középpontjában áll, nem zárta ki, hogy visszatérjen a brazil futballba az Al Hilal Saudi-val kötött szerződésének lejárta után.