Csütörtöki NL-körkép: San Marino történelmi sikere, Ronaldo rekordja, ikszelt a címvédő

A Nemzetek Ligája 2024/25-ös kiírásának első játéknapján megannyi érdekes eredmény született.

2004. áprilisa után megint győzni tudott San Marino válogatottja, az áldozat ahogy akkor, ezúttal is Liechtenstein volt. A történelmi gólt a 19 éves támadó, Nicko Sensoli szerezte az 53. percben egy csúnya védelmi hiba után.

Ez volt a törpeállam első tétmeccsen aratott győzelme. Mondanunk sem kell, mennyit jelentett. Íme:

San Marino won their 1st ever competitive match in history as they beat Lichtenstein 1-0 in the Nations League! Nicko Sensoli’s goal will go down in history! Party in San Marino tonight 🇸🇲🇸🇲#SMRLIE #UEFANationsLeague pic.twitter.com/gRMO4d7iMq

— MM Footy News (@mm_footynews) September 5, 2024