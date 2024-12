Óriási fordulat jöhet a német futball üdvöskéjének helyzetében

Erre talán senki nem számított, csak a Leverkusen szurkolói reménykedtek benne.

Florian Wirtz kétségtelenül a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Bayer Leverkusen legnagyobb sztárja. Sőt, a német futball egyik legnagyobb tehetsége Jamal Musialával egyetemben. A 21 esztendős játékost – akinek a piaci értéke több mint 100 millió euró – szinte minden héten szóba hozzák valamelyik európai topcsapattal. Legtöbbet persze a Bayern Münchenről lehetett olvasni, mint a Bundesliga ura, de összeboronálták már őt a Barcelonával és a Manchester Cityvel is.

Szinte mindenki kész tényként vette, hogy Wirtz a szezon végén eligazol a gyógyszergyáriaktól, hogy a klasszisához megfelelő szintű csapatban játsszon. Azonban nem várt fordulat jöhet a német támadó ügyében, ugyanis a Kicker információi szerint még a következő idényben is a Leverkusenben szeretne futballozni és további egy évvel meghosszabbítanák a szerződését. A 21 éves labdarúgó kontraktusa eredetileg 2027 nyaráig szól, de a gyógyszergyáriak vezetősége gőzerővel dolgozik azon, hogy legalább még egy szezon erejéig magukhoz láncolják fiatal klasszisukat.

🚨 Florian Wirtz could extend his contract at Bayer Leverkusen until 2028 and walk away from a summer move to Bayern Munich.

(Source: @kicker) pic.twitter.com/err74A1mSG

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 15, 2024