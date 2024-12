A Manchester Cityben köthet ki a mindenki által akart klasszis

A TBRfootball értesülése szerint Pep Guardiola együttese vezeti a versenyt Florian Wirtz aláírásának megszerzéséért.

A Bayer Leverkusen középpályása már Gerardo Seoane-nál is rendre lehetőséget kapott, térdsérülése után Xabi Alonso érkezésével pedig egy új ajtó nyílt ki előtte is.

Wirtz alapembere lett csapatának és kulcsszerepet játszott a 2023/24-es menetelésben, amely végén a veretlen Bundesliga-szezon bajnoki címet és az ‘Év Játékosa-díjat’ eredményezett neki.

Erre és a játékos pazar formájára annak rendje és módja szerint több nagycsapat is felfigyelt. Helyzetét többek között a Real Madrid, a Liverpool és a Bayern München is közelről monitorozza. A portál írása alapján viszont mégis úgy tűnik, a fiatal német Manchesterbe kerülhet.

Florian Wirtz a felnőtt válogatottban 29 mérkőzésen lépett pályára és idén a klubcsapatában ott folytatta, ahol a nyáron abbahagyta. A szezonban minden sorozatot figyelembe véve 22 találkozón 10 gólig és 6 gólpasszig jutott.

Szerződése 2027 nyaráig szól a gyógyszergyáriaknál, piaci értéke jelenleg több, mint 110 millió euró.

A City vezetés ezt a horribilis összeget a hírek szerint úgy próbálná lejjebb húzni, hogy szükség esetén két nagy reménységét is belevonná az üzletbe.

James McAtee és Oscar Bobb is a felnőtt csapattal készültek már az előszezonban is. Mindketten jól játszottak a nyáron. Bobbal kapcsolatban rengetegen azt várták, hogy a Community Shield után a bajnokságban is több lehetőséget kap. Ám a Chelsea elleni bajnoki előtt nem sokkal eltört a lába és azóta is rehabilitációját végzi.

A Leverkusennél úgy hiszik, ha egyszer valóban túladnak Wirtz-en, Bobb, vagy McAtee képes lehetne a németet pótolni, a norvég viszont hatalmas kedvence Pep Guardiolának is.

Florian Wirtz egyelőre még a Bayer Leverkusen játékosa, de már idén nyáron is többször olvashattunk róla, hogy küszöbön a klubváltása.

Kérdés, melyik topcsapathoz ír majd alá, nem lebecsülve persze a német bajnoki címvédőt.