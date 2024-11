Nem játszhat a Real Madrid egyik alapembere Szoboszlaiék ellen

Újabb sérült játékos a Királyi Gárdánál.

Combizomsérülés miatt nem játszhat a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool ellen a labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Real Madrid egyik legjobbja, Vinícius Junior. A brazil támadó együttese vasárnapi, Leganés elleni bajnoki összecsapása után érezte, hogy fáj a lába, a hétfői orvosi vizsgálatok pedig izomsérülést állapítottak meg.

🚨🚨| OFFICIAL: Vinícius Jr is INJURED! 🤕🇧🇷

He has been diagnosed with a femoral biceps injury in his left leg. pic.twitter.com/e6K9olab4K

