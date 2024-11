A Real Madrid elnöke szerint változtatni kell az Aranylabda-szavazáson

A Királyi Gárda első embere még mindig nem tudott túllépni a történteken és reformokat vezetne be.

A Real Madrid futballklub elnöke, Floretino Perez szerint változtatni kellene az Aranylabda-szavazás folyamatán. A spanyol sztáregyesülettől senki sem jelent meg az október 28-án rendezett párizsi ünnepségen, mivel néhány órával a gála előtt kiszivárgott, hogy nem a madridiaknál játszó brazil Vinícus Júnior, hanem a Manchester Cityt erősítő, spanyol Rodri kapja a futballvilág legnagyobb egyéni elismerését.

🚨⚪️ Florentino Pérez: “Ballon d’Or? For sure Rodri is a great footballer and, he is from Madrid, he has our affection. He deserved a Ballon d’Or… but not this year, last year”.

“This one was for a Real Madrid player”. pic.twitter.com/rpIzC6MP7a

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2024