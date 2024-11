Lemondott az újságíró, aki „elfelejtett” Viníciusra szavazni

Juha Kanerva, az elismert finn zsurnaliszta visszaadta szavazati jogát a következő Aranylabda-szavazásokról, miután nem jelölte a Real Madrid kiválóságát, Vini Júniort a legjobb tízbe.

Az 59 éves sportújságíró hivatalos X-fiókján közölte a hírt.

My technical error. I will resign from the Ballon d’Or jury.

