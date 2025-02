Messi nem akármilyen videóval indítja az MLS-szezont

Szombaton rajtol a MLS, Észak-Amerika profi futball ligája. Az Egyesült Államokban közvetítő csatorna pedig ütős promóval hirdeti a sorozatot.

Ugyan az MLS, magyar idő szerint egy Los Angeles FC-Minnesota mérkőzéssel indul, de a nézők által legjobban vár mérkőzés az első fordulóban mindenképpen az Inter Miami – New York City meccs lesz.

A találkozó, amelyen két edző is debütál majd az MLS-ben. Hiszen Javier Mascherano a házigazdák, míg Pascal Jansen a vendégek kispadjára ülhet majd le először az észak-amerikai bajnoki küzdelmek során.

Az Inter Miami tavaly remek alapszakaszt futott, hogy aztán a rájátszás első körében kiessen.

Ennek ellenére a „Bajnokság Arca” továbbra is Lionel Messi. Így nem véletlenül rá építették a promót. Illetve arra, hogy a nézőknek itt az idő, hogy felcseréljék a labdákat a Super Bowl után.

A liga küzdelmei tehát szombaton indulnak. Továbbra is két magyar légióssal. Hiszen Gazdag Dániel a Philadelphia Union, míg Sallói Dániel a Sporting Kansas Cityben játszik az idén is.

Celebrating 30 seasons of MLS with reimagined sleeve patches that draw inspiration from each club’s crest. The 2025 season kicks off February 22 with #MLSSeasonPass on Apple TV. pic.twitter.com/ph0cjWHVYw

— Apple TV (@AppleTV) February 18, 2025