Négy támadó, akiért lépéseket tehet még az Arsenal az utolsó napon

Valakit nagyon kellene igazolniuk, de végül tudnak-e majd?

A Premier League-ben pénteken éjfélkor zárul a nyári átigazolási időszak. Az Arsenal egyelőre a védelmét és a középpályáját erősítette, és mind Riccardo Calafiori, mind Mikel Merino a keret mélyítéséhez és Mikel Arteta filozófiájához tökéletesen passzol. Azonban a támadóegységben eladták a Crystal Palace-hoz az előző szezonban is csak csereemberként játszó Eddie Nketiah-t, valamint Gabriel Jesus újfent megsérült, így az egyetlen bevethető csatár Kai Havertz. Ennek okaként könnyen elképzelhető, hogy a londoni együttes pénteken még szeretne mozgolódni a piacon. A hét közepén az Arsenalt szóba hozták már a Liverpoolban kissé kegyvesztetté és mellőzötté vállt Darwin Núnezzel, de ennek a transzfernek elég kicsi a valószínűsége.

Ellenben három másik névről is lehetett olvasni csütörtökön,

amelyben már nagyobb potenciál rejlik.

A Bayern München szélsője nem az igazi csatárok közé tartozik, de Arteta rendszerébe jól illeszkedhetne. Továbbá a bajorok szeretnének túladni a 28 esztendős francián, aki Kompany csapatában egyelőre peremembernek számít. Akár egy kölcsönopció is szóba jöhet, egyelőre a münchenieknél puhatolózik a londoni gárda, ám a sérülékenysége és a fizetése azért aggodalmakra adhat okot. Coman szerződése 2027 nyaráig szól a Bayernnél, az előző szezonban 17 Bundesliga-meccsen 3 gólt és 3 gólpasszt jegyzett.

Korábban a Fulhamet és a Leicestert is erősítette, tehát van PL-rutinja. Az előző idényben kulcsszerepe volt az Atalanta Európa-liga sikerében, 17 gólt és 10 asszisztot jegyzett, ráadásul a Leverkusent a fináléban ő maga intézte el egyedül a mesterhármasával. A bergámóiak közel 60 millió eurót szeretnének érte kapni, kérdés, hajlandóak-e annyit fizetni érte az Ágyúsok.

A héten már szóba hozták a Chelsea-vel, sőt a téli átigazolási időszakban többször is összeboronálták az Arsenallal. Ivan Toney hosszú eltiltását követően tért vissza az előző szezon végén a Brentfordhoz, ahol eddig 141 meccsen 72 gólt szerzett. A szerződése a szezon végén lejár, így 50 millió euró körül mozdítható lenne, azonban a legfrissebb hírek egy szaúdi klubváltásról szólnak.

Egész karrierjét a Premier League-ben töltötte. A Chelsea-ben már abszolút nem számolnak vele, így viszonylag jutányos áron lehetne szerződtetni őt. Szinte egészen biztos, hogy az utolsó nap távozik majd a londoni kékektől, de a Manchester United is erősen nyomul a 29 esztendős támadóért. Sterling a fizetéscsökkentésbe is belemenne. Pénteken érdemes lesz majd követni a vele kapcsolatos történéseket.

🚨 Arsenal have been offered Raheem Sterling by the player’s representatives & he would be willing to take a very significant pay cut to join the club. Arsenal have said a salary they would be willing to offer, which Sterling has accepted. [@Teamnewsandtix] #afc pic.twitter.com/dtJ1ReVEWg

— afcstuff (@afcstuff) August 29, 2024