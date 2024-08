Nagytakarítás a Bayernnnél? Ez a négy focista még a nyáron távozhat

Azonban lesznek-e kérők is értük?

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Bayern München nagy átalakuláson megy át a nyáron. Egyrészt érkezett az új edző Vincent Kompany személyében és már két fontos új igazolása is van a bajoroknak Micheal Olise és Palhinha személyében. Viszont eladásokra is bőven lehet még számítani a Bundesliga rekorderbajnokánál.

Egyelőre csak Eric-Maxim Choupo-Moting és Bouna Sarr köszönt el lejáró szerződését követően. A magas bérköltségek miatt viszont további üzletekre is szüksége lesz a Bayernnek. A német sajtó legfrissebb értesülései szerint Matthijs De Ligt távozását alig várják, akit nagyon szeretett volna a Manchester United, de végül Leny Yoro mellett tették le a voksukat.

A kilenc éve alapember Kingsley Coman sem szerepel Kompany tervei között, valamint Mazraoui és a fiatal Bryan Zaragoza is távozhat, akit elsősorban a La Ligába küldenének vissza kölcsönben.

Az pedig már szinte lefutott tény, hogy Alphonso Davies ezen a nyáron nem távozik a bajoroktól, de a következő szezon végén elhagyhatja a csapatot és a Real Madridhoz igazolhat.

🚨 Bayern Munich are now focused on four departures:

🇳🇱👋 Matthijs De Ligt

🇲🇦👋 Noussair Mazraoui

🇪🇸👋 Bryan Zaragoza (loan)

🇫🇷👋 Kingsley Coman (loan/sale)

(Source: @Plettigoal) pic.twitter.com/J7kerNe2ID

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 7, 2024