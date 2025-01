Nagyot tévedtem – Arne Slot őszinte vallomása az újabb pontvesztés után

Arne Slot a Liverpool és a Nottingham Forest közötti 1-1-es Premier League-rangadó után reagált.

Arne Slot a Liverpool menedzsere dicsérte csapata második félidőben mutatott lendületes visszatérését a Nottingham Forest ellen, amely megcáfolta a játékosaihoz intézett félidei üzenetét.

A csereként beállt Diogo Jota 66. percben szerzett gólja semlegesítette Chris Wood korai találatát, így a „Vörösök” 1-1-es döntetlent értek el kedden este a City Groundon.

Az eredmény révén a Liverpool megőrizte hatpontos előnyét az élen a Forest előtt. Míg a címvédő riválisok, a Chelsea és Manchester City szintén döntetlent játszottak.

Slot csapata uralta a második félidőt. Eközben a hazai együttes hálás lehetett kapusuknak, Matz Sels-nek, aki több remek védést is bemutatott.

Bár a Liverpool sorozatban negyedik alkalommal veszített pontot az utóbbi hét mérkőzéséből, Slot elégedett volt játékosai második félidőben mutatott karakterével és kvalitásaival.

„Ma nem is kívánhattam volna többet. A legtöbben a második félidőről beszélnek, és én is pozitívabban értékelem azt, mint az első félidőt. De ha ezen a pályán játszol egy ilyen formában lévő csapat ellen, amely szinte semmilyen helyzetet nem engedélyez meccsről meccsre, és rengeteg kontratámadásban veszélyes, akkor csak egyetlen kontrát engedtünk nekik 98 percnyi teljes dominancia alatt. Sajnos az az egy be is ment” – mondta Slot.

„A második félidei labdabirtoklásunk számos helyzetet eredményezett. Elismerést kell adni a Forest védekezésének, ők mindent beleadtak, és a kapusuk is, aki kiváló szezont fut idén, ma este is remekelt” – dicsérte az ellenfél játékosát.

„Azt mondtam nekik a félidőben, hogy ne veszítsék el a türelmüket, nem lesz sok lehetőségük, a játék valószínűleg lassú lesz, de csak koncentráljanak arra, amit tenniük kell, és remélhetőleg lesz két-három helyzetünk, amiből próbáljunk gólt szerezni. De teljesen tévedtem, mivel helyzet helyzet után adódott” – ismerte el.

Slot így folytatta: „Itt egy 1-0-ás hátrányból visszajönni, miközben ilyen nehéz gólt szerezni ellenük, nem az volt, amit akartunk. Három pontot akartunk. De amit én akarok, amit a szurkolóknak akarniuk kell, és amit a játékosok is akarnak, az az, hogy mindent beleadjanak. És ma ezt tették a játékosok, fantasztikus futballal párosítva a második félidőben.”

Jota gólját első labdaérintéséből szerezte, miután Ibrahima Konatét váltotta. Kostas Tsimikas szögletéből fejelt a kapuba, aki szintén csereként lépett pályára egy időben Jotával.

„Volt valaha ilyen gyorsan eredményt hozó cserém? Nem hiszem” – mondta Slot.

„Nem emlékszem hasonlóra, bár nem érzem, hogy büszkeséget kellene éreznem emiatt a cserék miatt. Azért cseréltünk, mert egy adott játékterv szerint cselekedtünk, és egy támadót hoztunk be egy védő helyére, hogy még támadóbb focit játszhassunk, mivel szükségünk volt a gólokra” – folytatta.

„Az, hogy pontrúgásból szereztünk gólt, nem az volt, amit terveztem, amikor behoztam őket. De természetesen Jota képes gólt szerezni, és Kostasnak is jók a pontrúgásai” – mondta.

Amikor pedig megkérdezték, hogy a mérkőzés rámutatott-e bármilyen fejlesztendő területre a csapatban a mostani átigazolási időszakban, Slot így válaszolt:

„Ma is láthatták, hogy képes vagyok erősíteni a csapatot vagy befolyásolni a játékot a padon lévő cserékkel. Nem először fordul elő idén, hogy ezek a játékosok segítettek nekünk.”