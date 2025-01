Nagy igyekezetében reklámtáblának repült a City feltörekvő tehetsége

Savinho felejthetetlen pillanatot élt át a szombati FA-kupa mérkőzésen – bár nem éppen olyat, amilyenre számított.

A Manchester City önbizalomnövelő, 8-0-ás győzelmet aratott a negyedosztályú Salford ellen az FA-Kupa szombati játéknapján.

A papírformát hozó találkozón a rengeteg gól mellett egy ritka jelenetet is láthattak a drukkerek. Savinho egy heves esés során a pályát körülvevő reklámtáblának csapódott.

Az eset akkor történt, amikor a 20 éves szélső egy intenzív párharcba keveredett a Salford védőjével, Curtis Gilttel. A labda az oldalvonal felé gurult, és egyikük sem volt hajlandó lemondani róla.

Savinho took a heavy fall in Man City’s FA Cup tie… pic.twitter.com/BKLww1QVsX

— Lilian Chan (@bestgug) January 11, 2025