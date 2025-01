Szigetelőszalaggal tákolták össze a kaput, majd kis híján csodát tettek

Akár a megyeiben: szigetelőszalaggal tákolták össze a kaput a Tamworth és a Tottenham FA-Kupa-meccsen. Ha mindez nem lenne elég, az ötödosztályú kiscsapat kis híján csodát tett.

Vasárnap folytatódott az FA-Kupa harmadik fordulója. A világ egyik legnagyobb múltra visszatekintő sorozatának varázsa, hogy a kiscsapatok borsot törhetnek a nagyok orra alá. Az ötödosztály tizenhatodik helyén tanyázó Tamworht és a Premier League-ben tizenkettedik Tottenham összecsapása ékes példa erre.

A mérkőzés előtt nem várt problémával szembesültek a felek. Az egyik kapu hálórögzítő eleme nemes egyszerűséggel megadta magát. A hazaiak egyik játékosa Beck-Ray Enoru, csapattársa vállára ülve, szigetelőszalaggal orvosolta a problémát.

Just your average start to an #EmiratesFACup tie… 😂 #EmiratesFACup pic.twitter.com/Kj5sVMRLeD

A megmosolyogtató jelenet azonban eltörpül a hazaiak védője, Haydn Hollis mozdulatsorozata mellett. A 32 éves bekk profi csatárokat megszégyenítő Zidane-csellel verte át utolsó emberként a Spurs támadóit.

Tottenham are getting the absolute piss taken out of them by a 32 year old plumber from Tamworth😭😭😭

How’s he doing this as the last man🤣🤣🤣 pic.twitter.com/q2PJMo8jXb

