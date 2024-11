Nadal valóban Spanyolország valaha volt legnagyobb sportolója?

Rafael Nadal kétségtelenül Spanyolország legjobb teniszezője, de Feliciano Lopez szerint a 22-szeres Grand Slam-bajnok a legnagyobb sportoló, akit az ország valaha adott.

Nadal néhány hete jelentette be, hogy a Davis-kupa döntőn vonul vissza ebben a hónapban, Malagában. A spanyol csapat negyeddöntőjében, november 19-én a hollandok ellen lép pályára.

Még nem tisztázott, hogy Nadal mind egyesben, mind a párosban játszik-e majd. A 38 éves játékos azonban megígérte, hogy csak akkor lép pályára, ha megfelelő formában van, és valóban segíteni tudja Spanyolország esélyeit a győzelemre.

A spanyol csapat kapitánya, David Ferrer naponta figyelemmel kíséri Nadal felkészülését, és úgy érzi, hogy a teniszező legenda készen állhat a döntőre. Még mindig van idő, hogy a körülmények változzanak.

A Davis-kupa döntője méltó esemény Nadal páratlan pályafutásának lezárására. Nadal négyszer nyerte meg a rangos tornát, és számos emlékezetes pillanatot élt át csapattársaival, köztük a jelenlegi kapitánnyal, Ferrerrel.

Sokan arra számítottak, hogy Nadal a Roland Garroson vonul vissza, amelyet abszolút rekordot jelentő 14 alkalommal nyert meg. Azonban Nadal az elmúlt évek számos fizikai problémája miatt valószínűleg nem tudna több, ötjátszmás mérkőzést játszani egymás után.

Nadal 14 Roland Garros címe egyike azoknak az okoknak, amelyek miatt kétségtelenül ő Spanyolország legnagyobb teniszezője. Lopez szerint azonban Nadal nemcsak ebben a sportágban, hanem minden spanyol sportoló közül a legjobb.

Lopez három Davis Kupa-győzelem alkalmával is a spanyol csapat tagja volt Nadal oldalán, így közvetlen közelről látta, mennyire kivételes játékos Nadal, különösen a legjobb éveiben.

The Davis Cup Stadium in Malaga honors Rafa Nadal in the most beautiful way ahead of his last tennis tournament.

“Gracias, Rafa”

A 2600-meter banner dedicated to the greatest Spanish tennis player in history & one of the greatest athletes of all-time.

Simply beautiful. 🇪🇸🥹 pic.twitter.com/Z2nyJzT0oj

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 15, 2024