Malaga méltó fogadtatásban részesíti a visszavonuló Nadalt

A 22-szeres Grand Slam-bajnok Rafael Nadal visszavonulása rohamosan közeleg.

Nadal készen áll, hogy pályára lépjen a Davis-kupa döntőben Malagában, ami talán az egész szezon legjobban várt eseményévé vált Nadal búcsújával.

A valaha élt egyik legnagyobb sportoló búcsúzik a profik világától, hogy életének egy új szakaszát kezdje el, boldogan a gyönyörű családja körében.

Az idény kezdete előtt az egykori világelső egyértelművé tette, hogy a 2024-es év lesz karrierjének utolsó esztendeje.

Azonban ahogy teltek a hónapok, már majdnem meggondolta magát, és megnyitotta annak a lehetőségét, hogy esetleg 2025-ben is részt vesz néhány versenyen.

Ezért Rafa nem kért tiszteletadást sem a római Masters 1000-es tornán, sem a Roland Garroson. Fő céljai a Roland Garros és a párizsi olimpia voltak.

Nadal remélte, hogy újabb érmet nyerhet a 2008-as pekingi és a 2016-os riói sikerek után. Az eredmények azonban mindkét versenyen elmaradtak a várakozásaitól.

Ebben a helyzetben Nadal úgy döntött, hogy időt szán a jövőjén való elgondolkodásra családja és csapata körében.

Egy a közösségi oldalaira posztolt videóban jelentette be döntését, hogy 38 évesen befejezi karrierjét.

Az egykori világelső az elmúlt hetekben sokat edzett saját akadémiáján, hogy jó formában érkezzen meg a Davis-kupa döntőre. Nadal akár kisebb szerepkörben is készen állna segíteni hazáját.

A 22-szeres Grand Slam-bajnok hivatalos versenyen nem játszott a párizsi olimpia óta. Kihagyta az amerikai nyílt teniszbajnokságot és a Laver-kupát is.

Az elmúlt hónapban a szaúd-arábiai „Six Kings Slam” bemutató versenyen vett részt, ami azonban nem minősült tétmérkőzésnek.

Szakértők arra számítottak, hogy kérni fog egy szabadkártyát valamelyik fedett pályás versenyre, például a Rolex Paris Mastersre, ám Rafa másképp döntött.

Wow!

This is how the outside of one of the stadiums is looking in Málaga before the Billie Jean King and Davis Cup Finals.

Lovely. pic.twitter.com/RTq2cJk3QY

— José Morgado (@josemorgado) November 12, 2024