Rafael Nadal bejelentette visszavonulását

Rafael Nadal, a 22-szeres Grand Slam-bajnok, az idény végén visszavonul a tenisztől.

A 38 éves játékos utoljára Spanyolországot fogja képviselni a jövő hónapban, a Davis Kupa döntőjében Malagában.

Nadal korábban jelezte, hogy a 2024-es szezon lesz az utolsó számára, miután a 2023-as év nagy részét csípősérülés miatt kihagyta.

Egy csütörtökön közzétett videóüzenetben Nadal így nyilatkozott: „Azért vagyok itt, hogy tudassam veletek, visszavonulok a profi tenisztől.”

„A valóság az, hogy nehéz évek állnak mögöttem, különösen az utóbbi kettő. Nem hiszem, hogy képes lennék korlátok nélkül játszani” – ismerte be a legendás spanyol.

Nadal a második legsikeresebb férfi egyéni teniszezőként vonul vissza, csak hosszú távú riválisa, Novak Djokovic előzi meg.

A „Salakkirály” néven ismert Nadal rekordot jelentő 14 alkalommal nyerte meg a Roland Garroson a francia nyílt teniszbajnokság egyéni címét, 116 meccséből 112-t megnyerve.

Továbbá olimpiai egyéni és páros aranyérmet is szerzett, valamint ötször segítette Spanyolországot Davis Kupa-győzelemhez, legutóbb 2019-ben.

Miután januárban Brisbane-ben visszatért a versenyzéshez, újra sérülést szenvedett a combjában.

Nadal négy tornán vett részt az európai salakpályás szezonban, ami egy első fordulós vereséggel végződött a Roland Garroson.

Azóta csak két további tornán játszott – Bastadban és a Roland Garroson megrendezett olimpiai játékokon.

„Úgy gondolom, hogy most jött el az ideje annak, hogy véget vessek egy hosszú és sokkal sikeresebb karriernek, mint amiről valaha álmodtam volna” – mondta Nadal.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy az utolsó tornám a Davis-kupa döntő lesz, ahol hazámat képviselhetem.”

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024