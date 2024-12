Nadal reagált a szaúdi tenisznagyköveti szerepét ért kritikákra

Rafael Nadal a pályafutása során nem volt egy vitákat kiváltó teniszező, de karrierje végén olyan lépést tett, amely jelentős visszhangot váltott ki.

Nadal nemrégiben teljesítette nagyköveti feladatait, amikor részt vett a 2024-es Next Gen ATP Finals-on Dzsidda városában. Szaúd-Arábiában töltött ideje alatt a The National című lapnak adott interjút, amelyben megmagyarázta sokak által vitatottnak tartott döntését.

„Szabad világban élünk, és az emberek bármiről beszélhetnek. De valamilyen szinten fontos, hogy ha az emberek beszélnek dolgokról, akkor legyen lehetőségük meglátogatni a helyeket, és megismerni az adott helyek valódi arcát.”

Nadal szerint annak köszönhetően, hogy a világot beutazva sokféle kultúrát megismerhetett, lehetősége nyílt arra, hogy saját tapasztalatai alapján értékelje Szaúd-Arábiát és hozza meg döntését.

„Szerencsés vagyok, mert a sportom révén megismerhettem a különböző kultúrákat. Valószínűleg emiatt van egy másfajta látásmódom a világról, mint azoknak az embereknek, akiknek nincs szerencséjük ilyen helyeket meglátogatni.”

„És emiatt, mert láttam a világ valóságait, úgy gondolom, hogy képes voltam más perspektívából szemlélni a dolgokat. Elfogadom a kritikákat, különösen tisztelem azokat, akik úgy kritizálnak, hogy közben tiszteletben tartják más embereket. Ha viszont nincs tisztelet, az már más történet.”

„De valahogy, a nap végén, tudom, hogy amikor meghoztam a döntésemet, ez fog történni. De bizonyos értelemben nem érdekel különösebben, ha elérem azt a célt, amit itt el akarok érni. Végső soron az, hogy javítsam az életminőséget, és népszerűsítsem a sportot ebben az országban.”

Ugyanakkor Nadal nyitott arra, hogy elismerje, ha tévedett. Néhány év múlva majd megvizsgálja, hogy lépése hozott-e változást, és ha nem, készen áll elismerni hibáját.

„Ha az, amit itt teszek, és amit tenni fogok, képes lesz több gyereket bevonni a tenisz és a sport világába, akkor az a célom és a motivációm. És ha nem sikerül ezt elérni, akkor természetesen azt fogom mondani magamnak: OK, kritizáltak, és talán igazuk volt.”

„De ha elérem a célomat, lehet, hogy tévedtek, és én elértem azt, amit itt terveztem. Szóval nem érdekel különösebben. Csak arra koncentrálok, hogy a lehető legjobban végezzem a dolgom, az útra figyelek, és majd meglátjuk.”

„A tapasztalataim alapján látom ezeket a helyeket, például Dubajt, ahol régen jártam, Dohát, Abu-Dzabit, Kuvaitot, és látom itt a lehetőséget arra, hogy valami szépet hozzunk létre az emberek számára, és ez izgalommal tölt el.”