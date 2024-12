A brazil tehetség veretlenül nyerte meg a Next Gen-vb-t

Fonseca 2-4, 4-3(8), 4-0, 4-2 arányban fordított Learner Tien ellen a King Abdullah Sports City-ben, ezzel a torna történetének második legfiatalabb győztese lett.

Fonseca a veretlen teljesítményével rekordösszegű, 526 480 dolláros díjazást is elért.

The moment Joao Fonseca announced himself as NEXT 👑

The 🇧🇷 edges past Tien 2-4 4-3(8) 4-0 4-2 to secure the biggest title of his career 🙌#NextGenATPFinals pic.twitter.com/Zc3VNiZGvg

