Nadal bevallotta, hogy majdnem szüneteltette karrierjét

Rafael Nadal sérülései és fizikai küzdelmei karrierje során széles körben ismertek.

Toni Nadal, Rafael nagybátyja és korábbi edzője elárulta, hogy unokaöccse már 18 éves kora óta fájdalomcsillapítót szedett edzés közben.

A rajongók tudták, hogy a 22-szeres Grand Slam-bajnok sok sérüléssel küzdött. Azonban Toni felfedése rávilágított, hogy ezek a problémák súlyosabbak voltak, mint ahogy a nyilvánosság tudta.

Nadal az egyik mentálisan legkeményebb sportolóként vált híres a sporttörténelemben. A számos sérüléséből való felépülése, ami lehetővé tette számára, hogy még több Grand Slamet nyerjen, és ezzel a valaha volt egyik legjobb teniszezővé váljon, egyedülálló mentális erőre vall.

A legendás spanyol sportoló karrierje egyes szakaszaiban fizikai és technikai küzdelmekkel nézett szembe, de úgy tűnt, hogy mentálisan ritkán küzdött a pályán.

Azonban Nadal a The Players Tribune számára írt cikkében elárulta, hogy néhány évvel ezelőtt majdnem szünetet tartott a teniszezésben a mentális problémák miatt, de megtalálta a módját, hogy túljusson a nehézségeken.

„Nagyon nehéz időszakon mentem keresztül mentálisan néhány évvel ezelőtt. A fizikai fájdalomhoz nagyon hozzászoktam, de voltak olyan pillanatok a pályán, amikor nem tudtam kontrollálni a légzésem, és nem tudtam a legmagasabb szinten játszani. Most már nem nehéz ezt kimondanom.”

„Végül is mi emberek vagyunk, nem szuperhősök. Az a személy, akit a centerpályán látunk egy trófeával, az egy ember. Kimerült, megkönnyebbült, boldog, hálás – de végső soron csak egy ember.”

„Hál’ Istennek nem jutottam el arra a pontra, hogy ne tudjam kontrollálni az olyan dolgokat, mint a szorongás, de minden sportolónál vannak olyan pillanatok, amikor nehéz irányítani az elméjét, és ilyenkor nehéz teljes mértékben kontrollálni a játékot.”

„Voltak hónapok, amikor arra gondoltam, hogy teljesen szünetet tartok a teniszben, hogy megtisztítsam az elmém. Végül minden nap dolgoztam rajta, hogy jobban legyek. Minden nap előrehaladva győztem le, és lassan ismét önmagam lettem. A legbüszkébb arra vagyok, hogy bár küzdöttem, soha nem adtam fel. Mindig a maximumot adtam” – mondta Nadal.

In tennis, a moment of genius is not enough. It’s about repetition and perseverance. It’s never-ending. @RafaelNadal looks back on his tennis journey spanning over 20 years. In partnership with @Kia_Worldwide. #MovementThatInspires #Kia #Nadal #Ad https://t.co/ms7a1F6KZl

— The Players’ Tribune (@PlayersTribune) December 17, 2024