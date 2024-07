Nadal nagyot fordított és negyeddöntős Bastadban

A 22-szeres Grand Slam-bajnok Rafael Nadal a második szettben 1:4-ről fordítva jutott be a negyeddöntőbe a svédországi Bastadban zajló, 579 ezer euró (229 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán.

A 38 éves spanyol sztár – aki sérülései miatt jelenleg csak 261. a világranglistán – csütörtökön 6:4, 6:4-re verte az ötödik kiemelt, szintén balkezes brit Cameron Norrie-t (42.). A mallorcai salakkirályra a nyolc között a 4. kiemelt argentin Mariano Navone vár, aki kikapott Fucsovics Mártontól áprilisban a bukaresti fináléban.

Sealed with an ace 😮‍💨@RafaelNadal reaches a first QF since January after a 6-4 6-4 win vs Norrie ✅#SwedishOpen pic.twitter.com/JrQcQ2rMTx

— Tennis TV (@TennisTV) July 18, 2024