Nadal és Ruud jót szórakozott az újonnan kapott becenevükon

Rafael Nadal és Casper Ruud párosban bejutott a 2024-es Bastad Open elődöntőjébe.

Az újabb sikerüket követően pedig még becenevet is kaptak, amin a spanyol jót szórakozott.

Néhány hete a 38 éves játékos megpróbálta meggyőzni Carlos Alcaraz-t, hogy játsszanak egy felkészülési tornát a 2024-es párizsi olimpia előtt, hogy kicsit összeszokjanak a pályán.

Párosban még sosem játszottak együtt, de a közelgő olimpia miatt bőven lett volna rá okuk.

Így az lett az ötlete, hogy Bastadban játsszon Ruuddal, hogy az olimpiai verseny előtt szerezzen némi páros gyakorlatot, és ez elég jó döntésnek bizonyult eddig.

A duó jól ismeri egymást, hiszen Ruud a spanyol akadémiájának tagja volt, és 2022-ben elkísérte őt egy dél-amerikai turnéra.

A duó eddig mindkét páros mérkőzését megnyerte, és bejutottak az elődöntőbe, ami miatt a „Ruudal” becenevet kapták.

Nadalt a bastadi ATP 250-es versenyen szólította meg a kérdező, és eleinte nem értette a becenevet, de egy kis késéssel végül megértette, és nagyon viccesnek találta.

„Ó, Ruudal. Igen, úgy értem, volt Fedal és most Ruudal” – reagált Nadal az újdonsült becenévre.

We had Fedal, and now we have Ruudal 😂 @RafaelNadal @CasperRuud98 #NordeaOpen pic.twitter.com/CeRY3fTF9S

— Tennis TV (@TennisTV) July 17, 2024